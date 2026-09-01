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Мъж е загинал при катастрофата край Донино, сблъскал се челно с камион

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Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

72-годишен мъж от Велико Търново е загинал при катастрофата, която стана вчера край габровското село Донино, съобщиха от пресцентъра на полицията в Габрово.

Сигналът за произшествието е получен на 31 август в 14:30 ч.

Мъжът е управлявал лек автомобил, навлязъл е в лентата за насрещно движение и се е блъснал в движещия се срещу него товарен автомобил, управляван от 55-годишен жител на София. 

Водачът на товарния автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите и от двете проби са отрицателни. Причините за произшествието са в процес на установяване и по случая е образувано досъдебно производство.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов

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