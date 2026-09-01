Съдът реши: Токът в Баба Алино остава спрян

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Електрозахранването в сгради и обекти в местностите Баба Алино и Кору Чаир остава прекъснато. Административният съд – Варна отхвърли искането на „Форест клуб Варна" ООД за незабавно и безусловно прекратяване на действията по спиране на тока, извършвани от „Електроразпределение Север" АД, съобщават от пресцентъра на съдебната институция.

Производството по частно административно дело е образувано по искане на дружеството, което твърди, че електрозахранването е прекъснато без правно основание и така десетки семейства са лишени от основна комунална услуга.

Съдът обаче е приел, че действията на мрежовия оператор не представляват незаконосъобразни фактически действия. Според магистратите прекъсването на електрозахранването се основава на валидни правни основания.

Едно от тях е влязлата в сила заповед от 1 септември 2025 г. на Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" при Община Варна, с която е разпоредено спиране изпълнението на строеж, включващ пет къщи.

Съдът посочва и задължително предписание наелектроразпределителното дружество, което е предмет на отделно административно дело.

Така на този етап няма съдебно разпореждане за възстановяване на електрозахранването и токът в засегнатите обекти остава спрян.

Разпореждането на Административния съд – Варна може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от издаването му.