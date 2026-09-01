Доброволци дариха кръв за 17-годишен моторист в болницата в Пазарджик

Председателят на Общински съвет – Пазарджик Десислава Тодорова и още 8 доброволни кръводарители дариха кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик след спешния апел за помощ за 17-годишния моторист, който пострада тежко при падане от мотор. Кръв за кръводарителската акция дариха още зам.-кметът на Община Лесичово Веселина Милкова, Силвия Малинова, Васил Пенев, Стоян Траянов, Надя Симеонова, Гергана Станкова, Валери Георгиев и Надя Копанова.

„Благодарим на всички дарители, които в този тежък момент за момчето и неговото семейство дариха частица от себе си за него", заяви началникът на Отделението по трансфузионна хематология д-р Ваня Стоева.

Състоянието на 17-годишното момче се подобрява. В момента лечението му продължава в Хирургично отделение.

„Вече не е необходимо да се дарява кръв за младежа. Здравословното му състояние се подобрява и до няколко дни предстои да бъде изписан от отделението", съобщи началникът на Хирургично отделение д-р Георги Стоилов, който също изказа благодарности на кръводарителите.

Той допълни, че вече две седмици в отделението се лекува и 19-годишно момче, което е прието в много тежко състояние с разкъсани коремни органи след катастрофа с лек автомобил, управляван от 18-годишен шофьор. Лечението му продължава.

„Като лекар виждам всеки ден последствията от тежките катастрофи. Виждам млади хора, които заради една секунда невнимание се оказват в болницата с опасност за живота. Затова моят призив към младите шофьори и мотористи е да не подценяват пътя и да не надценяват себе си.

Не се състезавайте по улиците, не карайте с висока скорост и не сядайте зад волана или на мотор, ако нямате необходимата правоспособност. Няма нищо геройско в това да поемаш ненужен риск. Истинската отговорност е да се прибереш жив и да не застрашаваш живота на другите. Пазете себе си, пазете приятелите си и хората, които ви чакат у дома", призова д-р Стоилов