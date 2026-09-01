Гаджев от ГЕРБ за музея на Гюров и Кандев: от първата финансова пирамида до килии за патриоти

Търсена или не, символиката винаги е важна. Това пише депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев във Фейсбук по повод официалната кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев за президентските избори, обявена днес. Двамата избраха родния си Гоце Делчев, а събитието се проведе пред Общинския исторически музей в града. Гюров е кандидат за президент, а Кандев – за вицепрезидент.

"По време на събитието беше обявено, че то се случва в Общинския исторически музей в Гоце Делчев и натъртено за "духа" на сградата", пише още Гаджев. Той изяснява какво ни казва историята:

"Самата сграда е построена от чорбаджи Янчо за банка в края на 19 век, но се оказва една от първите финансови пирамиди в България.

"След 9 септември 1944 г. сградата на Полицейското управление става Околийско управление на МВР и в нея са затваряни отново български патриоти заради политическите си пристрастия."

Търсена или не, символиката винаги е важна", завършва публикацията си депутатът.

По данни от самия сайт на Общинския исторически музей, към който Гаджев е споделил линк, сградата е известна като Янчовия конак. Според запазен разказ, когато били положени основите, чорбаджи Янчо устроил тържество и молебен за поставянето на първия камък на своя „сарай – банка". По-късно частната банка фалирала, като според същия исторически разказ вложените пари били изгубени.

Историята е описвана и като една от най-ранните финансови пирамиди в района. В публикации, посветени на сградата, обаче се уточнява, че разказът за банката на чорбаджи Янчо е основан на местни предания, тъй като в музея не са запазени писмени документи за тези събития.

Сградата има и друга политически натоварена история. След освобождението на Неврокоп през 1912 г. тя става седалище на околийския началник, а по-късно е използвана като полицейско управление. След 9 септември 1944 г. тя става Околийско управление на МВР. Според историческата справка на музея в нея са били задържани хора заради политическите им убеждения.

През 1979 г. сградата е превърната в Общински исторически музей. Днес тя е сред емблематичните архитектурни паметници на Гоце Делчев.