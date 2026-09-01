Представители на Службата на ООН по наркотиците и престъпността и на украинската пенитенциарна служба са в Самораново за обмяна на опит

Заместник-министърът на правосъдието Станимир Станев приветства представители на Службата на Организацията на обединените нации по наркотиците и престъпността (UNODC) и на украинската пенитенциарна система, които са у нас в рамките на учебно посещение. Като стъпка към по-тясно професионално партньорство, основано на взаимно доверие и обща отговорност за по-ефективни системи за изпълнение на наказанията, определи ресорният заместник-министър визитата на партньорските организации, която започва днес и ще продължи до края на седмицата. От своя страна главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) гл. комисар Ивайло Йорданов подчерта значението на международното сътрудничество и на партньорството с UNODC за обмена на знания, укрепването на институционалния капацитет и хармонизирането на практиките в пенитенциарната система с международните стандарти.

Инициативата е организирана съвместно от ГДИН и Службата на ООН по наркотиците и престъпността и се провежда в Самораново. Там се намира най-новият затворнически комплекс у нас, който включва и модерен учебен център. Визитата се вписва в по-широката рамка на техническата помощ и програмите за институционално укрепване, които UNODC осъществява в подкрепа на реформата на пенитенциарната система на Украйна. Тя отразява ролята на България като регионален партньор и донор на добри практики в тази област. Основната цел е да се насърчи професионалния диалог и обмяната на опит в областта на изпълнението на наказанията лишаване от свобода и пробацията, както и при обучението на персонала.

Предвидено е основната част от програмата да включва практически обмен между български и украински експерти, като делегацията ще посети и затвора в Самораново. Там участниците ще имат възможност да се запознаят на място с организацията на работа, приложението на добри практики и иновативните подходи в ежедневното управление на най-модерното място за лишаване от свобода у нас.

Учебната визита е поредна стъпка в дългосрочното партньорство между ГДИН и Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), която създава основа за последващ обмен на експертиза, включително чрез бъдещи съвместни инициативи, обучителни програми и техническа подкрепа, координирани в рамките на текущото сътрудничество с UNODC.