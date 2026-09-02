От тетрадките до серумите за лице: новият списък за 15 септември стига и до 300 евро

Шест продукта от една "модерна рутина" струват 190 евро. Дерматолози предупреждават, че са вредни

Допреди няколко години списъкът за 15 септември беше твърде скучен и предвидим: раница, тетрадки, химикалки, несесер, спортен екип, нови маратонки. За част от днешните петокласнички и шестокласнички обаче между тетрадката по математика и новия суичър вече се промъкват серум с ниацинамид, корейска есенция, маска за устни, крем за "сияйна кожа" и продукт, който някое момиче в TikTok е показало в своето "Get ready with me" - "Оправи се с мен". Така подготовката за училище получава нов, съвсем не евтин раздел - козметичен несесер.

И това не е впечатление само на родители. През 2025 г. в научното списание Pediatrics беше публикувано първото систематично изследване на

"детските рутини за кожа" , колкото и абсурдно да звучи това, в TikTok.

Изследователите създали два профила, представени като принадлежащи на 13-годишни потребители, и проследили какво ще им поднесе алгоритъмът. Анализирани били 100 различни видеа от 82-ма създатели на съдържание на възраст от 7 до 18 години. Почти всички били момичета. Видеата имали средно по 1,1 млн. гледания. Средната рутина съдържала шест продукта. Някои деца използвали до 14. Средната цена била 168 долара, а най-скъпият набор достигал 621 долара. Още по-показателно е друго: само 26,2% от показаните "дневни рутини" включвали слънцезащита - продуктът, за който дерматолозите действително са единодушни, че има смисъл. За сметка на това в най-гледаните 25 видеа учените открили средно по 11 потенциално дразнещи активни съставки, а в една "рутина" - цели 21. Сред често срещаните били алфа-хидрокси киселини, салицилови производни и други съставки, които имат място при конкретен кожен проблем, но не и автоматично върху лицето на здраво 11-годишно дете.

"24 часа - 168 истории" направи същия експеримент с продукти, които могат да бъдат поръчани в България и принадлежат към категориите, които постоянно се появяват в социалните мрежи и са вайръл и у нас. Един от най-любимите и модерни почистващи гелове струва 14,95 евро.

Абсолютният фаворит за кремове, рекламиран като бита сметана

за лице, е 65 евро. Популярна озаряваща есенция с витамин С - 45,81 евро. След това в клиповете онлайн виждаме още един хидратиращ крем на цена 33,45 евро, след това следва слънцезащита на цена 13 евро и накрая любимата на много момичета маска за устни на цена 16,90 евро. Сметката е 189,11 евро. И това не е комплект за лечение на заболяване, нито задължителна грижа. Това са шест козметични продукта, каквито едно дете може да види последователно в клипове и да реши, че представляват нормалната грижа за лице. Има и далеч по-достъпни версии. Серум с ниацинамид от дрогерия например струва около 6 евро. Но механизмът остава същият - не един продукт, а изграждането на цял ритуал. Почистващ продукт, тонер, есенция, серум, крем, SPF, маска за устни, пачове за очи. Всеки отделно изглежда като сравнително малка покупка. Събрани, могат да струват повече от раницата. Препоръчаните от дерматолози продукти не надвишават 50 евро общо. Съветът им е децата да избягват активни съставки като ретинол, витамин С и ексфолиращи киселини, когато няма медицинска причина да ги използват.

Точно сега това има особено значение. Проверки на български медии за учебната 2026/2027 г. поставят общата подготовка за първия учебен ден в диапазона около 200- 300 евро в зависимост от възрастта, дрехите и необходимостта от униформа. NOVA изчислява между 200 и 300 евро, а други репортерски проверки стигат до поне 300 евро. Само раниците показват колко широк е диапазонът - в актуалните предложения има модели за около 25-30 евро, но и такива за 65-85 евро и нагоре. Тетрадка А5 може да струва около 0,40 - 1,27 евро според броя листове, А4 - над 2 евро, а зареден несесер - около 7 евро.

Козметичната "добавка" от около 190 евро променя коренно нещата. По-сериозният въпрос обаче не е цената. Американската академия по дерматология препоръчва за т.нар. tweens - приблизително възрастта между детството и тийнейджърството - съвсем проста грижа: нежен почистващ продукт, хидратиращ крем без аромат и широкоспектърна слънцезащита поне SPF 30. Според дерматолозите сложните десетстъпкови рутини не правят кожата по-здрава.

Препоръчаните от дерматолози продукти не

надвишават 50 евро общо.

Съветът им е децата да избягват активни съставки като ретинол, витамин С и ексфолиращи киселини, когато няма медицинска причина да ги използват. Причината не е, че тези вещества са "лоши" сами по себе си. Те са създадени да решават конкретни проблеми - бръчки, пигментации, фотостареене, акне. Едно здраво 11-годишно лице просто няма повечето от тях. При неподходяща употреба резултатът може да е зачервяване, щипане, лющене, нарушена кожна бариера или контактен дерматит.

Американската академия по педиатрия също предупреждава, че ретиноиди, AHA и BHA киселини и други силно активни продукти могат да предизвикат раздразнение и сенсибилизация, особено когато детето наслагва много продукти наведнъж. А всички тези съставки са вайръл... Българските лекари наблюдават явлението и тук. Дерматологът д-р Бисера Котевска разказва пред БНР още през 2024 г., че вече 8-9-годишни деца започват да купуват козметика под влияние на социалните мрежи и че се увеличават случаите на контактни дерматити. При здрава кожа тя препоръчва след 13-годишна възраст най-много лек хидратиращ крем, слънчева защита и нежен измивен продукт. Има важна уговорка: при акне дерматологът може да назначи салицилова киселина, бензоил пероксид или ретиноид. Това обаче е лечение на конкретно състояние, а не TikTok "рутина", копирана от непознат инфлуенсър.

Проблемът вече не е само дали даден серум ще раздразни кожата. Когато 10-12-годишно момиче всекидневно вижда съдържание, в което нормална кожа се разглежда отблизо, "пори" се представят като дефект, а "сиянието" като задължителна цел, грижата лесно се превръща от хигиена в непрекъснато поправяне на външността. Американската психологическа асоциация изрично препоръчва

при подрастващите да се ограничава употребата

на социалните мрежи за сравнение на външността. Натрупаните изследвания свързват подобни сравнения с по-лоша телесна самооценка, симптоми на нарушено хранително поведение и депресия, особено при момичетата. Асоциацията обаче подчертава и нещо важно: социалните медии сами по себе си не са нито изцяло вредни, нито изцяло полезни и ефектът зависи от детето и съдържанието.

По-нов онлайн анализ от 2025 г., обхванал 20 изследвания с 3603 млади жени, установява, че излагането на идеализирано съдържание в социалните мрежи понижава удовлетвореността от собственото тяло. Ефектът бил по-силен при видеоформати като TikTok, отколкото при статични изображения. Авторите обаче изследват предимно млади жени, затова тези числа не бива механично да се пренасят върху 11-годишни деца, но виждаме резултатите и при тях. В България психологът Ина Антонова също е коментирала пред медии, че тенденцията деца на 8-10 години да се интересуват от кремове против бръчки и начина, по който културата на непрекъснатите TikTok трендове влияе върху поколението алфа. Но същият TikTok може да те накара и да отвориш учебника. Да се обявят социалните мрежи като враг на младото поколение, би било прекалено лесно и неточно. На същия екран, на който едно момиче може да гледа шестстъпкова "рутина" за "glass skin",

друго решава задача по математика,

учи английски или включва двучасово "study with me" "учи с мен", за да не отлага домашното и да не се разсейва. Под общото име StudyTok вече съществува огромна категория съдържание за учене: техники за запаметяване, организация на времето, подготовка за изпити, математика, чужди езици, водене на записки. В Ирландия например TikTok отчете през 2025 г. над 64 хил. публикации в местната StudyTok общност около подготовката за държавните изпити. Платформата развива и отделен STEM поток в Европа за съдържание по наука, технологии, инженерство и математика.

Научните данни за образователните ефекти засега са по-силни при по-големи ученици и студенти, а не при 11-12 годишни. Систематичен преглед на употребата на TikTok във висшето образование открива най-последователни ползи при мотивацията и ангажираността, а експериментално изследване от 2026 г. с 971 първокурсници отчита разлики в мотивацията, академичното представяне и удовлетвореността при използването му като учебен инструмент. Тоест една и съща технология може да продава крем против несъществуващи бръчки и пет минути по-късно да обяснява Питагоровата теорема.

А къде са българските деца? Най-добрите налични български данни показват колко централно място вече заемат платформите. Проучване на Държавната агенция за закрила на детето сред близо 1000 ученици от VI, VII и VIII клас в Пловдив определя TikTok като предпочитаната социална мрежа, следвана от Instagram и Snapchat. Над 61% от анкетираните казват, че влизат в социалните мрежи повече от пет пъти дневно.

По-старо, но национално представително изследване на УНИЦЕФ сред 1773 души на възраст 10-24 години също показва, че три четвърти използват социални мрежи и приложения за комуникация всекидневно, а кратките видеа са сред предпочитаните формати. Няма надеждно национално изследване, което да каже колко български 11-годишни гледат "сутрешни рутини" и колко го използват за учене. Затова всяко твърдение, че „децата вече масово" купуват серуми или, обратно, че използват TikTok основно за учене, би било пресилено. Сигурното е друго: алгоритъмът може да постави и ученето, и козметиката в една и съща детска длан. И точно затова новият списък за 15 септември вече не се пише само от учителя и родителя. В него все по-често участва и екранът. Може би най-разумният отговор не е пълна забрана на козметиката или TikTok, а един прост въпрос преди покупката: "За какво всъщност ти трябва това...?"