Трима са задържани за ден при проверки за наркотици в Добричко

Трима души са задържани за ден при проверки за наркотици в Добрич и областта, съобщават он Областната дирекция на МВР. На 31 август, около 14:50 часа в Добрич е проверена 30-годишна жена, у която е открита суха тревна маса, реагираща на канабис. Тя е задържана за срок до 24 часа, по случая е образувано досъдебно производство.

Час по-късно, отново в Добрич, е проверен 18-годишен младеж. При него е установено кристално вещество, реагиращо на метамфетамин. Младежът е задържан, по случая е образувано бързо полицейско производство.

В село Кочмар е спрян за проверка лек автомобил „Фолксваген", управляван от 31-годишен мъж. Тестът за употреба на наркотични вещества отчита положителен резултат за метамфетамин. Водачът е задържан за 24 часа, а е образувано досъдебно производство.