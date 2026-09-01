Свалят цената на детската болница с по-малко операционни, няма да има и хотел

Държавата ще обяви нова обществена поръчка и ще пише ново техническо задание за националната детска болница. Това съобщиха министрите на здравеопазването и на регионалното развитие Катя Ивкова и Иван Шишков на брифинг в Министерския съвет днес след първото заседание на координационния съвет за изграждането на лечебното заведение.

"Ще направим ново задание, защото сегашното предполага разхищение, т.е. не предполага просто да имаме детска болница, която да върши работа, с да даваме повече пари от необходимото. Един от греховете на тези три години освен че не е направено нищо, е, че е бил направен опит през едно задание да бъдат похарчени много пари без да свършат работа в полза на обществото", каза регионалният министър Иван Шишков.

"Цялото това строителство, което можеше да се направи последните 3-4 години и което не е започнало, заради инфлацията ще ни струва много повече. Това, че някой не си е свършил работата, ще тежи още по-силно на бюджета", каза още министър Шишков. Той обеща новата поръчка да е готова в най-кратки срокове, защото всеки ден струва много на данъкоплатците.

От думите на Ивкова стана ясно, че в новото задание ще са предвидени по-малко операционни зали и няма да има хотел. Тя даде пример, че детската болница в Бургас е на площ 28 хил. кв.м и има четири операционни. В заданието за националната болница са предвидени 35 хил. кв. м площ и 20 операционни зали. "Разликата между двете квадратури е нищожна, а тази в броя на операционните - огромна. Има нужда да се анализира това, което е било планирано, защо е било планирано е този обхват", обясни министър Ивкова и продължи: "Със сигурност не е било необходимо да се планират толкова много операционни. Те обхващат и апаратура, която не е евтина, доста скъпа е и нейната поддръжка, броят легла също е бил завишен".

Най-вероятно няма да има и хотел за родители. Според министърката не е необходимо, а и намира за нетипично болницата да менажира и хотел. "Не виждам родител, който да си остави детето в болничните стаи и да отиде в хотел", каза Ивкова. Сега е предвидено в стаите да има и легло за родител.

Тази сутрин беше освободен съветът на директорите на "Здравна инвестиционна компания за детска болница" - дружеството, което отговаря за реализацията на болницата. От изказването на министърката стана ясно, че те май не са били уведомени. Разказа, че през последните месеци е имала няколко срещи с изпълнителния директор Десислава Малинова и е посочвала процедурни пропуски в съвета. "Все пак съм действала в рамките на закона и максимално прозрачно. Всеки има достъп до Търговския регистър", каза още министърката, но не отговори ясно на въпроса съобщила ли е на хората за уволнението им.