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Откриха фотодокументалната изложба „35 години Конституция на Република България"

Камелия Александрова

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Откриха фотодокументалната изложба „35 години Конституция на Република България"на Народното събрание Снимка: Камелия Александрова

От 1 до 11 септември 2026 г. във фоайето на Регионална библиотека „Гео Милев" – Монтана може да бъде разгледана фотодокументалната изложба „35 години Конституция на Република България", подготвена от Народното събрание.

Експозицията проследява важни моменти от работата на 7-ото Велико народно събрание по изработването и приемането на Конституцията на Република България през 1991 г. Представени са архивни фотографии и документи от първото тържествено заседание на Великото народно събрание във Велико Търново, парламентарните дебати, протестите на 39-те народни представители и тържественото подписване на Конституцията.

Сред експонатите са копия на част от внесените 16 конституционни проекта, проекти на основния закон, протоколи от заседанията на Комисията за изработване на проект на нова Конституция с председател Гиньо Ганев, както и специалният регистър, в който народните представители саморъчно са записали имената си и са положили своите подписи.

Изложбата представя и отражението на тези исторически събития в печатните медии, както и броеве на издавания тогава от Народното събрание вестник „Дебати: седмичник за парламентарен живот".

Откриха фотодокументалната изложба „35 години Конституция на Република България"на Народното събрание

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