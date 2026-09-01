Столетница към децата от Социалния център в Пловдив: Учете! (Снимки)

Сание Юсуфова отпразнува 100-годишния си юбилей, а Центърът - 2 г. от създаването си

"Учете!" С тези думи се обърна към децата столетницата Сание Юсуфова на втората годишнина от създаването на Центъра за социални и здравни услуги в Пловдив. Тя беше специален гост на събитието и дойде със своето семейство. Отпразнува също 100-годишния си рожден ден. Пред погледите на гостите тя духна свещите на тортата, а около нея се събраха хора от различни поколения.

Официалната част започна с приветствие от директора Недка Петрова, която благодари за подкрепата и съвместната работа на гостите, партньорите и екипа на Центъра.

"Този център е отворен за всички - от най-малките до най-възрастните, включително и за 100-годишната г-жа Сание. Центърът е създаден, за да предоставя социални, образователни и здравни услуги "на едно гише" за хората от общността и да улесни достъпа им до различни институции. За нас ключовата дума е „доверие". По време на проекта за изграждане на Центъра ние обещахме, че ще бъдем тук и останахме. Продължаваме и занапред", посочи Недка Петрова.

Официално приветствие отправи и Веселина Ботева, директор на "Социална политика" в Община Пловдив, която поздрави екипа и гостите от името на кмета на Пловдив Костадин Димитров. Особено място в програмата заеха децата, които посещават Центъра. Те развълнуваха гостите с артистични изпълнения на стихотворения и танци, а най-малката участничка - едва на 4 години предизвика истински овации и много усмивки.

Заедно със своето семейство на празника присъства и Сание Юсуфова, която отбеляза своя 100-годишен юбилей. Пред погледите на гостите тя духна свещите с числото 100 върху празничната торта, а около нея се събраха хора от различни поколения.

След официалната част Центърът отвори врати за гражданите. В рамките на инициативата посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с работата на екипа и да се консултират със специалисти. Проведоха се консултации с лекар, психолог и юрист, насочени към въпроси, свързани със здравето, семейството, децата, правата и взаимодействието с институциите.

Децата се включиха и в арт ателиетата, където имаха възможност да творят под ръководството на специалистите от Центъра.

През двете години от създаването си Центърът е подкрепил над 2000 деца и възрастни чрез социални, здравни, образователни и трудови услуги, посредничество с институции, консултации и информационни кампании.