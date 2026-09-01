Мъж, осъден за фалшиво завещание, опита да продаде имот, придобит с него

Мъж, осъждан за създаване на фалшиво завещание, опита да продаде имот, който придобил с него. Преди това да стане той бил заловен при акция на СДВР.

Арестуваният мъж е на 72 години. През 2020 година придобил със саморъчно завещание земи в Козлодуй и апартамент в идеалния център на София, разказа шефът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. 2 години по-късно възникнало съмнение, че завещанието, което било заверено пред нотариус във Враца, е фалшиво. Проверка го потвърдила, но тъй като наказанието за съставяне на фалшив документ е до 3 години, той бил освободен от наказателна отговорност. Вмести това го глобили с 1000 лева. Преди това обаче успял да продаде земи в Козлодуй.

На 10 август в СДВР получили оперативна информация, че мъжът готви нова сделка. Започнали проверка и разбрали, че днес се кани да продаде апартамент в идеалния център на София. Арестували него и още шестима в нотариална кантора в София, докато опитвали да изповядват сделката. Офисът не е участвал в схемата, каза Пелтеков.

И посочи, че освен продавача на имота, още двама души имат досиета, включително с присъда за измами с еврофондове. Ще се проверява и дейността на нотариуса във Враца.

Това е трета имотна измама, която от СДВР предотвратяват, от началото на годината.