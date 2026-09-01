Сметната палата гарантира пред ОССЕ прозрачност при финансирането на предизборната кампания

Как Сметната палата гарантира осигуряването на прозрачност при финансирането на предизборната кампания на вота за президент и вицепрезидент на България на 25 октомври 2026 г. Това бе тема на срещата на заместник-председателя на одитната институция Маргарита Николова с Ранко Вукчевич и Каха Инаишвили, представители от мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), съобщиха от одитната институция.

„Работим активно с Централната избирателна комисия (ЦИК), обменяме нужната информация, за да спазим изискванията на Изборния кодекс и Закона за политическите партии (ЗПП)“, посочи Маргарита Николова, цитирана в прессъобщението.

Екатерина Перчева, директор на дирекция „Специфични одити“, разясни основните процедури и сроковете във връзка с предизборната кампания.

Още преди старта на регистрацията на участниците в изборите - партии, коалиции и инициативни комитети, Сметната палата е изпратила в ЦИК удостоверенията за представените и/или непредставените в срок годишни финансови отчети на политическите партии за последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация. Без такова удостоверение регистрация за участие в изборите не може да бъде извършена.

След регистрацията ЦИК изпраща на Сметната палата данни на посочени от участниците банкови сметки, по които ще се извършва финансирането на кампанията им – получаването на приходи и извършването на разходи.

До 30 септември, 5 дни след официалния старт на кампанията, всички участници трябва да подадат информация за средствата и даренията, които са получили и получават, имената на дарителите и декларации за произхода на дарените и предоставени средства, информация за социологическите, рекламните и ПР агенции, с които работят.

Данните се публикуват в Единния регистър по Изборния кодекс (ЕРИК), поддържан от Сметната палата. След това в 7-дневен срок се изпраща всяка новопостъпила информация за участниците в изборите, които могат и сами да я качват в Регистъра при наличие на електронен подпис. Така още в хода на кампанията всеки гражданин може да се запознае с нея на интернет страницата на Сметната палата, отбелязват от институцията.

От сайта участниците в изборите могат да изтеглят и актуалните образци на декларации за произход на дарени/предоставени средства.

До 4 декември 2026 г., 30 работни дни след изборния ден участниците в президентския вот трябва да представят пред Сметната палата отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

До 15 дни след това Сметната палата ще ги публикува на интернет страницата си, заедно с цялата информация за дарителите.

В 6-месечен срок се извършват одити за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания, когато те са над 511 евро. Информацията се засича и чрез насрещни проверки на доставчиците на медийни услуги, социологически и рекламни агенции.

Одитният доклад също се публикува на интернет страницата на институцията.

Ранко Вукчевич попита как се информират новите участници в изборите, които може да не са запознати със задълженията си, информират от Сметната палата и допълват, че на интернет страницата на одитната институция ще бъде публикувана електронна информационна брошура с всички дати, срокове и задължения, които трябва да спазват партиите, коалициите и инициативните комитети. Посочени са и телефони на служители, които указват методологична помощ. Регулярно се изпращат до медиите прессъобщения с актуални срокове, разясни Екатерина Перчева.

Посещението в Сметната палата на представителите на ОССЕ е във връзка с отправени покани от министерството на външните работи (МВнР) за международно наблюдение на насрочените за 25 октомври 2026 г. избори за президент и вицепрезидент, като целта е да се гарантира провеждането на честни, свободни и демократични избори. Сред поканените е и Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, посочват от Палатата.

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, неделя, реши в края на юли Народното събрание със 138 гласа "за" ("Прогресивна България", ДПС и "Възраждане"), без "против", седем народни представители от "Продължаваме промяната" се въздържаха. ГЕРБ-СДС и "Демократична България" не участваха в гласуването.