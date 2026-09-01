Дават на прокурор незаконен къмпинг в санитарно-охранителната зона на яз. "Йовковци"

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов извърши внезапна проверка на незаконен къмпинг в санитарната зона на яз. „Йовковци". Той е бил придружен от управителят на ВиК „Йовковци" инж. Росен Найденов и инж. Ангел Стоянов – ръководител на язовира, съобщиха от областната администрация.

Акцията в землището на село Шилковци, община Елена, е във връзка с постъпил сигнал за незаконно къмпингуване в санитарната зона на язовир „Йовковци". Водата от този язовир е основен източник за питейно-битово водоснабдяване на значителна част от населените места във Великотърновска област и Дряново.

При извършения оглед на място е констатирано, че на няколко декара от бреговата ивица на язовира съществува обособено къмпинг място, което функционира в нарушение на закона.

Периметърът е заграден с телена ограда и на нея са поставени табели, указващи, че зоната е под охрана. По дърветата в обсега са монтирани камери за видеонаблюдение. В ограденото пространство са паркирани каравани, разпънати са шатри, палатки и хамаци. На брега е изградено стационарно барбекю, а край тях са позиционирани лодки и поставени въдици във водата.

Подходът към мястото е застлан с чакъл, което улеснява достъпа на автомобили до брега на водоема.

Проверката е инициирана след постъпило писмо от кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев до областния управител, управителя на ВиК „Йовковци", ОДМВР – Велико Търново и Басейнова дирекция. В писмото кметът настоява за предприемане на действия според правомощията на всяка от изброените институции, тъй като общинската администрация няма преки правомощия по отношение на санитарно-охранителната зона на язовира.

Марин Богомилов е категоричен, че подобни действия застрашават чистотата на питейната вода и са недопустими. Той е разпоредил незабавно сформиране на междуведомствена комисия от експерт. Тя трябва в най-кратък срок да извърши цялостен обход на язовир „Йовковци", за да бъдат установени всички нарушения по бреговата ивица.

„Този язовир захранва с вода хиляди домакинства и социални обекти. Няма да допуснем престъпна небрежност и бездействие, когато става въпрос за здравето на хората и сигурността на стратегически обекти от национално значение. Водата не е място за частни къмпинги и незаконен риболов. За всички констатирани по време на огледите нередности ще бъде сезирана прокуратурата", заявява областният управител Марин Богомилов.

Областна администрация – Велико Търново ще продължи да следи стриктно спазването на разпоредбите за ползване на санитарно-охранителните зони и ще предприема всички законови мерки за опазване на обществения интерес, посочват от пресцентъра на администрацията.

Преди повече от 2 десетилетия в района се вихреше друг скандал с незаконен чифлик на бизнесмена Гео Дундаров. Ловният концесионер бе заградил ловни полета в Еленския Балкан и бе построил на 40 дка в санитарната зона на язовира в землището на село Яковци хижа, хотел, конюшня, навеси, дори открит басейн.