Работещите (съ)граждани Гюров и Кандев поеха от музея в Гоце Делчев към “Дондуков” в София (Обзор)

Обявиха решението си след близо 4 месеца тишина пред камерна публика и пред сграда, която е била конак, фалирала банка и полицейско управление

На 117-ия ден след като предаде властта като служебен премиер на редовно избрания Румен Радев, Андрей Гюров най-накрая обяви, че ще се включи в надпреварата за президент. А след 86 дни на мълчание от напускането на поста на главен секретар на МВР и Георги Кандев призна, че ще е негов вице.

Така двамата най-накрая разкриха отдавна известното, но “строго” пазено в тайна решение - че ще се кандидатират за президент и вицепрезидент на изборите на 25 октомври. Направиха го от историческия музей в родния Гоце Делчев, семпло и пред камерен състав на симпатизанти и медии. Не бяха много хората, събрали се да видят какво ще кажат кандидатите за президент и вицепрезидент. Снимка: Тони Маскръчка

Ние не сме кабинетни политици, а работещи граждани, доказали се на най-високите професионални позиции - така ги описа самият Андрей Гюров. Да се кандидатират, ги вдъхновило убеждението, че държавата трябва да бъде подкрепа за хората и да бъде “успешна, колкото са успелите ѝ граждани”.

“Мечтата ми не е кариера,

а единна и достойна България, която гради икономика на знанието и се уповава на най-ценния си капитал - хората”, каза Гюров.

Според него двамата са добър тандем, защото той познава финансите, икономиката, науката и начина на приемането на законите, а Кандев - правото, сигурността и как решенията да се прилагат на терен. Бившият главен секретар на МВР пък призна, че е избрал да застане до Гюров, защото е справедлив. “Не го е страх да признава грешките си, не е само костюм в охрана, а човек”, каза той. И допълни: “България няма нужда от еднолична власт в ръцете на един човек, а законът да се спазва от всеки”. ТРАЙЧО ТРАЙКОВ Снимка: 24 часа

Гюров и Кандев ще бъдат издигнати от инициативен комитет, но с подкрепата на ПП, ДБ и ДСБ. И трите партии свикват другата седмица колективните си органи, за да вземат официално решение.

В инициативния комитет влиза дългогодишният журналист от “Дарик” Константин Вълков, който бе и водещ на представянето на двойката във вторник.

Начело на щаба се завъртя името на бившата зам.социална министърка Гинка Машова. КОНСТАНТИН ВЪЛКОВ

Според запознати в него влиза и кметът на столичния район “Средец” Трайчо Трайков, който бе избран от Гюров за енергиен министър в служебния му кабинет. Неговата пиарка като министър Димитрина Александрова пък поема контактите с медиите на кампанията. Тя е работила и в ПР агенцията на Арман Бабикян. Името на един от създателите на “отровното трио”, станало известно покрай протестите срещу ГЕРБ и бившия главен прокурор Иван Гешов през лятото на 2020 г., а след това и депутат от “Ние идваме”, се завъртя като участник в кампанията на Гюров. Консултирам от време на време в политически аспект, за политическия дебат, но не съм идеолог на кампанията, нито организатор, каза Бабикян пред “24 часа”. И допълни, че това е част от работата му и не ангажира партията. АРМАН БАБИКЯН

В инициативния комитет на Гюров влиза и

световноизвестният български физик проф. Минко Балкански,

който живее във Франция, както и младата лекарка Василена Киара Димитрова. Основното ядро се очаква да са представители на Форума за демократично действие, но ще влязат и преподаватели, юристи, режисьори, артисти, музиканти и други. Имената им засега са тайна, като идеята е да се представят в следващите дни в социалните мрежи. Гюров обяви само, че са граждани, а “не политическа централа”.

Интересно е и мястото, което Гюров и Кандев избраха за старта си. Справка в сайта на общинския исторически музей на Гоце Делчев показва, че сградата е известна като Янчовия конак и е била банка. По-късно частната банка фалирала, като според същия исторически разказ вложените пари били изгубени. В исторически справки тя е описвана и като една от първите финансови пирамиди в района, но се уточнява, че разказът за банката е основан на местни предания, тъй като в музея не са запазени писмени документи за тези събития.

Сградата има и друга политически натоварена история. След освобождението на Неврокоп през 1912 г. тя става седалище на околийския началник, а по-късно е използвана като полицейско управление. След 9 септември 1944 г. става Околийско управление на МВР. Според историята на музея в нея са били задържани хора заради политическите им убеждения.