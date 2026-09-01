Арестували задържаната в Струмяни Гергана за жестокото убийство на мъжа ѝ преди 13 г.

Подозирали я като поръчител, обвинили любовника ѝ

Преди 13 години активистката от с. Струмяни Гергана Петрова, която беше арестувана по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община, е била задържана за жестокото убийство на мъжа си - бизнесмена Владислав Дочев.

Заради демонстративното отвеждане на жената с белезници в районното управление в петък часове по-късно беше отстранен шефът на полицията в Благоевград, а премиерът разпореди проверка.

Оказа се обаче, че Гергана Петрова е имала 24-часов престой зад решетките и през 2013 г., като тогава поводът е трагичен.

“24 часа” е разказвал в свои публикации през 2013-а и 2015-а за жестокото убийство на 45-годишния строителен предприемач Владислав Дочев, което остава неразкрито. Той е бил съпруг на Гергана Петрова. Имал е три фирми, чието имущество се оценявало на 3 млн. евро. След смъртта му то е наследено от вдовицата Гергана. В началото на 90-те години Дочев, който по образование бил ядрен физик, стартирал успешен частен бизнес. Първо произвеждал българска кока-кола, после - други безалкохолни напитки, а покрай баща си, инженер, се захванал със строителство.

Близо 2 г. след смъртта му - на 26 март 2015 г., Софийската градска прокуратура прекратила делото срещу единствения обвиняем - Антонио Беловски, за когото тогава се твърди, че бил любовник на Гергана Петрова.

Тя била 12 години по-млада от Владислав. Двамата живеели на семейни начала от 11 години, имали и дъщеря. Открила мъртвия си мъж около 19 ч на 2 юни 2013 г. в семейния дом на ул. “Никола Мирчев” в столичния кв. “Изгрев” и подала сигнал на тел. 112.

Бизнесменът бил прострелян с куршум в сърцето. Освен това бил ръган с нечовешка жестокост в гърдите, шията и лицето с руски военен нож, когато вече бил мъртъв. По дръжката на хладното оръжие нямало следи от ДНК. Разпитани са много хора, включително Гергана. Твърдяла, че нощували в отделни стаи, но иначе били много щастливи.

Страст на двойката били пътуванията до екзотични места - Тайланд, Бали, Бразилия, където дори мислели да заживеят постоянно. Гергана била завършила турска филология, но не работела по специалността си. Гледала детето и ходела на фитнес.

След много разпити обаче разследващите достигнали до информация за любовна връзка между нея и Антонио Беловски. Двамата често посещавали заведения. Имали специални телефони, по които общували. Убитият Владислав Дочев Криминалистите предложили на Гергана Петрова да се подложи на полиграф, но тя отказала. Според профила ѝ, изработен от специалисти, които работили с нея, жената била агресивна. Подозирали я за поръчител на убийството. Затова Гергана била задържана за 24 часа. Бил обвинен само Беловски, но скоро разследването и срещу него е прекратено заради липса на доказателства.

И при задържането в Струмяни Гергана е освободена без обвинение, но създаде скандал в държавата. Тя ринела кал след наводнението. Искала да се доближи до премиера Румен Радев и да му зададе въпроси. Самата тя разказа, че НСО я предупредили, че не може да доближава премиера.

Днес Петрова е администратор на фейсбук страница за община Струмяни. Заради инцидента с нея беше отстранен директорът на МВР в Благоевград.