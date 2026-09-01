Младеж: Обраха ми 50 000 евро в крипто. ГДБОП: От сводничество са (Обзор)

3 години държал под ключ бившата си, карал я да прави извратени неща пред камера

Младеж, изкарал 50 000 евро в биткойни от сводничество, бе задържан, след като първо подаде жалба, че сумата му е открадната. Докато антимафиотите от ГДБОП разследвали задигането на парите, разбрали как ги е изкарал.

Всичко започнало, след като 21-годишен мъж от Видин подал жалба, че му откраднали телефона. В него бил ключът за криптопортфейла му. Така крадците успели да си прехвърят сума, равна на около 50 000 евро. Тримата, които задигнали апарата, били задържани.

Докато разследвали кражбата на парите, антимафиотите от дирекция “Киберпрестъпност” в ГДБОП решили да проверят произхода на биткойните. Младежът не успял да даде обяснение откъде ги има. Започнали множество разпити и се оказало, че кара бившата си приятелка да прави извратени действия пред уебкамерата.

Момичето не било избрано случайно. Двамата имали връзка, когато били на по 17 години. След това я накарал да се снима и излъчва през популярната платформа за възрастни онлифенс. Там срещу абонамент се продават интимни кадри и се купуват такива по поръчка. По първоначални данни младежът изкарвал между 2000 и 6000 евро на месец от излъчванията на момичето.

След като разбрали, от ГДБОП открили момичето в апартамент във Видин. Оказало се, че то било държано под ключ от 2024 година. Нямало никаква връзка с външния свят, освен това ядяло само това, което младежът му давал. Той я заплашвал, че ако избяга или подаде жалба, ще я убие. Дори родителите на момичето мислели, че то се намира в доброволна връзка.

Младежът, който я държал под ключ, е с поне 4 обвинения. Сред тях попадат такива за блудство, принуда, сексуална експлоатация и пране на пари от незаконна дейност.

Тримата крадци на телефона на младежа също са задържани. Смята се, че те са знаели, че биткойните са от сводничество. Затова смятали, че младежът няма да подаде жалба. Делото срещу тях е отделно.