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Новата детска градина „Болярчета" във Велико Търново посрещна първите си възпитаници

Дима Максимова

[email protected]

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ДГ "Болярчета" отвори врати Снимка: Община Велико Търново

Отвори врати най-новата детска градина във Велико Търново. „Болярчета" тази сутрин посрещна първите си малчугани. В първата учебна година детската градина има три групи, а капацитетът й е общо за 150 деца.

Кметът Даниел Панов посети детската градина, поздрави колектива и децата и се увери в отличната подготовката за първия учебен ден.

Новата детска градина в кв. „Картала" разполага с просторни и светли занимални, спални, всяка от които е със собствен санитарен възел. Всички помещения са климатизирани.

Дворът е достатъчно голям – с обособени детски площадки за всяка група, защитни сенници и над 80 засадени дръвчета.

Асфалтирани са и новите улици в района на детската градина, заедно с паркинга с повече 100 места, който може да се ползва свободно и от живеещите в района. Предстои асфалтиране и на още един нов подход западно от детската градина.

ДГ "Болярчета" отвори врати
Даниел Панов се увери в отличната подготовка за първи учебен ден
ДГ "Болярчета"
ДГ "Болярчета" отвори врати
Даниел Панов се увери в отличната подготовка за първи учебен ден
ДГ "Болярчета"
ДГ "Болярчета" отвори врати
Даниел Панов се увери в отличната подготовка за първи учебен ден
ДГ "Болярчета"

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