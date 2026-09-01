Оставиха в ареста 30-годишен, спипан с над килограм амфетамин и още наркотици на влизане в Пловдив

Преди 4 месеца са ви глобили за притежание на дрога, но не сте си направили съответните изводи, обърна се съдията към Георги Добрев от пазарджишкото село Ивайло

Апелативният съд в Пловдив остави зад решетките 30-годишния дилър Георги Добрев, хванат с три вида наркотици на един от входовете на Пловдив. Мъжът направи опит да излезе на свобода, но магистратите порязаха жалбата му.

На 20 август Добрев, който живее в пазарджишкото село Ивайло, бил спрян от служители на секторите "Специални тактически действия" и "Пътна полиция". Те го обискирали, а при претърсванията в колата и на адреса му, са открити 1012,833 грама амфетамин, 58 грама метамфетамин и същото количество марихуана. Общата стойност на всичко е 23 615 евро. Дрогата била държана с цел разпространение, като била разделена на малки дози. Иззети са още електронна везна и спейсбегове. На 24-и Окръжният съд му наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".

Прокурор Атанас Янков настоя магистратите да не уважават жалбата на Георги Добрев. Той посочи показанията на разпитаните свидетели, според двама от които обвиняемият е дилър, а те редовно си купували наркотици от него. По думите му в кратък период от време 30-годишният мъж отново е бил санкциониран за деяние, свързано с дрога. "Установено е, че е държал няколко вида наркотични вещества - амфетамин, метамфетамин и марихуана", припомни обвинителят.

Защитата на Добрев прие, че може да се направи обосновано предположение за вината на 30-годишния мъж и добави, че той самият се признава за виновен, но това не било достатъчно за най-тежката мярка за неотклонение. Предишното провинение пък се касаело за под грам наркотик. Поиска клиентът му да бъде пуснат под гаранция.

"Извинявам се, съжалявам за всичко", каза единствено обвиняемият.

След съвещание съдебният състав, председателстван от съдия Елена Захова, прецени, че най-справедливата мярка за неотклонение е "задържане под стража". Магистратите изтъкнаха, че деянието се наказва с от 2 до 8 г. затвор и макар да няма риск Добрев да се укрие, но може да извърши друго престъпление, ако излезе на свобода. "Точно 4 месеца преди инкриминираната дата е влязъл в сила съдебен акт, с който е освободен от наказателна отговорност и е санкциониран административно с глоба", каза Захова. И обърна внимание на голямото количество наркотици.

"На вас веднъж ви е бил даден шанс да разберете, че досегът с наркотични вещества има отрицателни за вас последствия. Било е глоба, платили сте я бързо, но съществува подозрение, че не сте си направили съответните изводи и при по-лека мярка пак бихте извършили престъпление", обърна се към обвиняемия съдията, преди охраната да го изведе от залата.