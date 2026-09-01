Ровят в ковид регистъра заради издадените в Асеновград фалшиви сертификати

Подсъдимата д-р Ангелина Згуровска отрича вината си и адвокатите й поискаха много нови проверки

Куп справки в регистъра на ваксинираните срещу ковид в пандемията и в масивите на болницата в Асеновград ще трябва да бъдат направени по делото срещу д-р Ангелина Згуровска, подсъдима за издаването на 27 фалшиви сертификата на хора, които всъщност не били имунизирани. Тя категорично отрича вина, отказва и да даде обяснения по случая, но свидетели потвърдиха, че са се сдобили с документа, без да си поставят ваксина, и през март т. г. Окръжният съд в Пловдив постанови 1 година условно и глоба от 1000 евро. Тя обжалва.

Згуровска работела във ваксинационния кабинет в Асеновград и въвеждала данните в регистъра, който генерира сертификатите, с личния си електронен подпис. Защитата й настоя пред Апелативния съд за стриктни проверки от кои IP адреси е влизано в регистъра и дали на датите на вкарването на данни за имунизации, които всъщност не били направени, тя е била на работа, както и има ли други служители, ползвали електронния й подпис. Ще бъдат разпитани отново и двете медицински сестри, работили с д-р Згуровска в кабинета, защото в показанията им има противоречия.

Делото продължава на 3 ноември т. г.