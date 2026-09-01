Петиция за канонизация на отец Евстати от Чепеларе

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Петиция се обръща с почит и надежда към Светия Синод на Българската православна църква - да разгледа живота, делото и духовното наследство на отец Евстати и възможността той да бъде причислен към лика на българските светци.

Отец Евстати остава в паметта на поколения родопчани като духовник, посветил живота си на православната вяра, на Църквата и на хората.

Първите думи за Отец Евстати са "свят човек". Раждането му било съпроводено от чудо, разказва за него филм по БНТ.

За хората от родното му Чепеларе той бил закрилник и опора и днес още вярват, че бди над тях и им помага. Проповедите му били забележителни, сякаш водел хората с думи.

Като енорийски свещеник и изповедник, отец Евстати извършвал благотворителност, преподавал вероучение със специален подход към всеки, обединявал хората. Още по-велики били неговите чудеса, за които разказват спасени и изцелени, техните потомци и сродници - за 100 мъже от Чепеларе през Втората световна война, за бременната Стефана, за Св. Йоан Рилски и двама мъже с име Васил и други необичайни истории...

През комунизма църквата била отделена от държавата конституционно, имало репресии, пострадали икони, кръстове и свещеници, но отец Евстати продължил дейността си. Животът му бил пример за мъченик и духовник. Смъртта му също била съпроводена с чудо и това не е краят.

Днес листенцата здравец, откъснати от гроба му, също били чудотворни...

Вижте петицията тук