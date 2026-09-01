Слави Трифонов за US самолетите на летището в София: Опорките на Радев се сринаха

Опорките на Радев се сринаха. Това написа лидерът на ИТН Слави Трифонов, който остро разкритикува премиера Румен Радев заради кацането на американски военни самолети на летище „Васил Левски" в София. В публикация във Фейсбук той заяви, че с това са се провалили твърденията на министър-председателя, че американските машини ще използват само авиобаза „Безмер" и няма да летят към Иран.

По-рано стана ясно, че два големи американски военни самолета са били на летище „Васил Левски" около 7 часа тази сутрин.

Самолетите са тук съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и са временно на летището в София, коментираха от министерството на отбраната пред "24 часа".

Летателните апарати са Lockheed C-130. Това е военно-транспортен самолет с четири турбовитлови двигателя. Проектиран е за транспорт на войски и товари. Използва се в над 40 модификации от повече от 50 държави.

Военният министър Димитър Стоянов обясни, че няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност. Това е трафик, който се използва както от граждански самолети, така и от военни самолети. Когато има необходимост от почивка, кацат в България, почива екипажът, дозареждат самолетите. Мисля, че просто се преекспонират нещата. Нима ние трябва да откажем на който и да е самолет при техническа неизправност да кацне на гражданско летище и да търси военно, добави министърът на отбраната.

"Доколкото знам, са два самолета, но аз се учудвам, защото ми задавате непрекъснати въпроси за самолети. Това са от GAT, т.е. General Aviation Traffic, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно и се дава в края на годината на абсолютно всички съюзни държави. Те имат право да използват летищата и т.н. за време за дозареждане, за почивка на екипажа, защото имат определени ограничения в полетното време, и след това да отлитат. Така че това не е нещо, което тепърва се е случило. Просто след пребазирането на самолетите цистерни започна да им се дава много по-голямо внимание и интерес. И въпросът, разбира се, идва към Министерството на отбраната, защото щом е военен самолет, това е ясно, че към нас ще дойдат. Това е трафик, който изпълняват военни самолети. На всички съюзници. Така че нека спокойно да поглеждаме на тези неща и няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност", категоричен бе той.

На въпрос относно уверението от премиера Румен Радев, че повече няма да се използва гражданското летище за военни самолети и те трябва да бъдат пребазирани на военно, Стоянов отговори така:

"Това, което и премиерът каза, беше по отношение на самолетите-цистерни, които участваха в логистични операции по подръжка на операцията в Близкия изток. Но в крайна сметка, пак казвам, това е трафик, който се използва както от граждански самолети, така и от военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ICAO. Така че, когато има необходимост от почивка, кацат в България, почива екипажът, дозареждат самолетите. Имаше случаи на техническа неизправност. Нима ние трябва да откажем на който и да е самолет при техническа неизправност да кацне на гражданско летище и да търси военно. Мисля, че просто се преекспонират нещата. Всичко е спокойно, няма притеснение в това отношение".

Ето какво гласи постът на Трифонов по темата:

Днес на летище „Васил Левски" в София кацнаха два военни американски самолета, а според източниците на Нова телевизия са били четири. След това са излетели, според публичния регистър, и са засечени до Западен Египет. Само искам да отбележа, че това е малко над Иран.

И какво стана сега? Всички опорни точки на министър-председателя Румен Радев по отношение на американските военни самолети присъстващи в България, всичките му опорни точки, отидоха на „майната си". За последно го гледах как тръбеше навсякъде из новините, че разликата между неговите решения и решенията на предишното правителство е в това, че Румен Радев е договорил американските военни самолети да кацат само в Безмер и да не летят по посока Иран.

А това, според Румен Радев, беше истински опасно и затова той безпощадно громеше предишното правителство, че е позволило да кацат на гражданското ни летище „Васил Левски". След това и той и военният министър Димитър Стоянов казаха "ето, видяхте ли, американските самолети отлетяха". Затова аз днес ще им кажа : „отлетяха, ама се върн'аха!"

И то се върн'аха на гражданското летище „Васил Левски" в София, което уж Румен Радев се беше договорил американците да не го използват.

Сигурен бях. Сигурен бях, че това е поредният фишек хвърлен от министър-председателя. И, за съжаление, се оказах прав. Сега, следващото, в което съм убеден е, че ще се окаже, че ние, за пореден път, нищо не сме разбрали. Както заглушителят се оказа акумулатор с кабели и ние не бяхме разбрали, че министър председателят е говорил само за елементи, както щяха да намаляват майчинските, а се оказа, че няма да ги намаляват, както щеше да намалява държавната администрация, а после си увеличи заместник-министрите във всяко едно министерство, както предишният бюджет беше лош, защото беше с големи разходи, а после се оказа, че сегашният е с още по-големи разходи и с нов държавен дълг, както щеше да има „кошница с грижа" и цените щяха да паднат, пък после се оказа, че няма кошница, а цените се увеличиха... та така.

И сега, може да се окаже, че това не са били американски военни самолети кацнали на летището „Васил Левски" в София, а са американски делта планери, дошли на екскурзия в София за да разгледат българската Бангаранга. А след това са отлетели към Египет за да се порадват на пирамидите от високо.

Скъпи приятели, не знам за вас, обаче аз се чувствам тъпо, защото царят е гол. И аз, за добро или за лошо, няма да се правя, че е облечен със страхотна генералска униформа, а ще казвам, че е гол. Всеки път.