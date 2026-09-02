Ген. Атанасов: Гюров и Кандев трябва да обединят цялата проевропейска общност

Доста време очаквахме тази кандидат-президентска двойка - Андрей Гюров и Георги Кандев, и аз ще гласувам за тях. Основаната им задача е да обеднят цялата проевропейска демократична общност. Този избор ще бъде решен между изтока и запада и техните поддръжници у нас. Това каза пред Би Ти Ви ген. Атанас Атанасов от ДСБ. Именно Атанасов пръв съобщи, че ПП-ДБ ще подкрепят Андрей Гюров като кандидат за президент на коалицията.

Първо Бойко Борисов и ГЕРБ да заявят дали ще издигнат кандидат за президент. Но е задача на инициативния комитет на Гюров и Кандев, както и на тях двамата, да привлекат избирателите на ГЕРБ.

Като тежка пропаганда определи Атанасов информациите, че Илияна Йотова води с няколко обиколки в надпреварата за президент. Според него при това мнозинство на "Прогресивна България" в Народното събрание, трябвало да имат коректив в президентската институция.

По повод промените в ДАНС Атанасов каза, че службите не трябва да се връщат назад и да има вечни тайни.

Според него има изтекла информация преди акцията в столичен ресторант. Затова и не бил открит заглушител. Атанасов попита и дали Таки и Ами не са били агенти на службите. И цитира френско изследване, че българските служби се ползват с 0 доверие, тъй като има риск от изтичане на информация към Русия.

Посочи и че България няма нужда от две разузнавателни агенции, каквито са ДАНС и ДАР. А втората имала 35% недокомплект.