Мария Пиргова: Другите кандидати ще изстрелят Андрей Гюров на балотаж

Двойката Андрей Гюров - Георги Кандев ще претендира за балотаж, но ще трябва да положат доста усилия, за да разширят дясното пространство. Според мен подкрепата за ПП-ДБ е доста свита, но другите кандидати могат да ги изстрелят на второ място. Тази прогноза направи пред Би Ти Ви политоложката Мария Пиргова.

Според нея евентуален кандидат на ГЕРБ пък би се класирал на трето място. Засега обаче не е ясно дали партията ще издига такъв. Според Теодор Славев ако сега ГЕРБ не издигнат кандидат, няма да видят как им работят структурите за местните избори.

Досегашните кандидати са умерени. Търсят подреденост в държавата, няма крайни, както бе в Румъния, добави Славев. И напомни, че в Румъния службите доказали намеса на вота там.

Мирослав Севлиевски пък нарече Гюров "приличен кандидат". И добави, че засега прогнозите са Илияна Йотова да спечели изборите. Но понякога те не се сбъдвали.