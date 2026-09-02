Организират протест в Пловдив и София в защита на отровените лешояди

Ще настояват за наказателна отговорност за поставянето и използването на отровни примамки в природата

На 2 септември, днес в София и Пловдив ще се проведе протест за по-ефективно прилагане на законите, защитаващи дивите животни и природата. Инициативата е организирана от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Причина за протеста е поредният случай на отравяне на диви животни в България. В района на Калофер, на територията на Национален парк "Централен Балкан", бяха открити телата на осем лешояда - пет черни, два белоглави и един брадат лешояд, който е бил единственият представител на вида, живеещ в дивата природа на страната. За случая беше привлечен като обвиняем 36-годишният Лальо Бичев от Калофер. Пловдивският окръжен съд му определил парична гаранция от 3000 евро, като решението беше потвърдено вчера и от следващата инстанция.

Организаторите на протеста настояват за по-сериозни санкции при незаконно убиване на защитени животни, както и за въвеждане на наказателна отговорност за поставянето и използването на отровни примамки в природата.

Според данни на БДЗП от 2018 г. до момента са регистрирани повече от 100 случая на отровени или простреляни лешояди. Отровите обаче застрашават не само редки и защитени птици. Те могат да доведат до смъртта на други диви животни, домашни и селскостопански животни, а използването на отровни примамки крие потенциална опасност и за хората, казват от организацията.

Протестните ще се проведат между 18 и 20 часа. В Пловдив демонстрацията ще бъде пред Районния съд, а в София - пред Съдебната палата.