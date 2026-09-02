Един загинал и 27 ранени при катастрофи за денонощието

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Един човек е загинал, а 27 са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщават от МВР. В страната са станали 27 пътни произшествия.

В София са регистрирани 27 леки пътни инцидента и два тежки, при които няма загинали, но са пострадали двама души.

От началото на годината в страната са регистрирани 4516 катастрофи, 312 души са загубили живота си, а 5602 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите 284 (двеста осемдесет и четири) през същия период на 2025 г. се отчитат с 28 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026г.