Андрей Гюров: Очаквам подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, и от гласували за ПБ

Очаквам подкрепа и от избиратели на ГЕРБ, както и от хора, които са гласували за „Прогресивна България".

Това каза бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров пред Нова тв. Във вторник той официално обяви кандидатурата си с Георги Кандев за вицепрезидент. Двамата говориха пред медиите в родния си Гоце Делчев след месеци спекулации, че ще бъдат президентска двойка.

„Президентската надпревара няма да бъде решена от партийните централи, а от българските граждани", каза още Гюров и подчерта, че не търгува подкрепа срещу политически обещания и няма да води разговори с партийни централи за подкрепа на кандидатурата си.

„Разговарял съм с много избиратели на ГЕРБ и вярвам, че те ще подкрепят моята кандидатура заради принципите, които отстоявам", посочи той. Гюров допълни, че е разговарял и с хора от ръководството на партията, които са му споделяли, че макар политическото говорене да е различно, уважават позициите му и професионалния му опит.

Той поясни, че е отворен за избиратели както от левия, така и от десния политически спектър. По думите му става въпрос за това дали цялата власт трябва да е концентрирана в едни ръце или трябва да има баланс.

Според него концентрацията на власт като „изключително опасна за държавата" и подчерта, че бъдещето на България е в обединена Европа.

Гюров каза, че Илияна Йотова трудно се дистанцира от политиката на Румен Радев, а президентската институция трябва да има собствена позиция и да не бъде продължение на политически модел.

Според него механизмът на т.нар. „домова книга" може да бъде подобрен, така че да има повече възможности за избор при назначаването на служебно правителство.

По думите му опитите за регулиране на цените чрез "справедлива цена" и потребителска кошница няма да решат проблема. "Това става чрез конкретни действия от бюджета", каза той.

Кандидатът за президент свърза високите цени с големия бюджетен дефицит. Според него се наблюдава и прехвърляне на хора от частния към държавния сектор, като служителите в администрацията получават увеличения на възнагражденията, докато работещите в частния сектор, които плащат данъци и осигуровки, не могат да очакват автоматично същото.

Гюров представи и кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев, като заяви, че разчита на неговата откровеност. „Знам, че Георги Кандев винаги ще ми казва истината, независимо дали ще ми харесва, или не", каза той.

Гюров сподели, че е обсъдил решението да се кандидатира за президент със своята съпруга. Тя също е икономист и преподава в Американския университет. Той не изрази притеснение за семейството си, след като и синовете му вече са големи - единият завършва университет тази година, а другият тази година започва.

Според Гюров президентските избори са мажоритарни и в крайна сметка българските граждани ще решат кой да бъде техният фаворит.