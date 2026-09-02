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От 30 искания за изслушвания на министри са уважени 5 - само 1 е на опозицията

Елица Чупарова

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Атанас Атанасов СНИМКА: Георги Кюрпанов

В петък депутатите започват работа в 8:30, вместо в 9 ч.

От 30 предложения за изслушвания на министри от началото на това Народно събрание на 30 април, са били уважени 5. От тях само 1 е на парламентарна група от опозицията - "Възраждане", а останалите са на управляващите от "Прогресивна България".

Тази информация разкри от парламентарната трибуна бившият лидер на ДСБ Атанас Атанасов. Той обясни, че данните са от справка, която му била предоставена от шефката на парламентарната група на ДБ Надежда Йорданова.

Атанасов излезе на трибуната, за да поиска прегласуване, след като управляващите не подкрепиха предложението им с Ивайло Мирчев в четвъртък депутатите да изслушат МВР министъра Иван Демерджиев и шефа на ДАНС Пламен Тончев за случая със заглушаването на GPS сигнала в столичния квартал "Драгалевци".

"Изслушването на представители на изпълнителната власт е част от парламентарния контрол. В конкретния случай имаме много важна тема, защото т.нар. заглушител стана ясно, че е провалена операция, защото той на практика не е намерен. Този пробив в сигурността трябва да бъде установен на парламентарно ниво", аргументира се Атанасов, но но трогна управляващите, които отново без един гласуваха против.

Искането и при двете гласувания бе подкрепено само от депутатите от ПП, ДБ и "Възраждане". Бе отхвърлено и предложение на "Промяната" в програмата за четвъртък да влезе законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване.

Въпреки това депутатите дружно приеха заседанието им в петък да започне половин час по-рано: в 8:30 ч., вместо в 9 ч., както е по правилник. Така заседанието, за което е предвидено да се проведе блиц контрол с премиера и вицепремиерите, както и редовния парламентарен контрол с министрите, ще приключи в 13:30 ч., вместо в 14 ч.

Иначе в седмичната програма на НС е включен и избор на управител и подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Две са предложенията за шеф на НЗОК - д-р Владимир Даскалов на ПБ и Станимир Михайлов на "Промяната". А за подуправител управляващите предлагат Здравко Шушков, след като избраха д-р Асен Меджидиев.

След това в четвъртък е предвидено изслушване на министъра на регионалното развитие Иван Шишков за установеното фактическо състояние на сключените договори за изграждането на магистрала „Хемус" и предстоящите действия за реализация на проекта.

Включено е и обсъждане на два законопроекта за промени в Закона за въвеждане на еврото на първо четене, внесени от ДБ и ПБ.

Атанас Атанасов СНИМКА: Георги Кюрпанов

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание