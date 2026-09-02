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Премахване на изсъхнало дърво затваря временно част от бул. „Цар Освободител" в Русе

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Община Русе уведомява своите граждани, че на 3 септември /четвъртък/ от 9 до 12 ч. временно ще бъде преустановено движението на моторни превозни средства по бул. „Цар Освободител" – в участъка от кръстовището с ул. „Шипка" до кръговото кръстовище при ОД на МВР – Русе. Промяната се налага поради премахване на сухо дърво, а дейностите ще се извършват от ОП „Паркстрой". Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Участъкът ще бъде обезопасен и сигнализиран съгласно утвърдената временна организация на движението. Призовават се водачите на моторни превозни средства да използват обходни маршрути и да спазват стриктно поставените пътни знаци и табели.

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