Местни за невиждания феномен: Критично ниското ниво на Дунав блокира трафика при Калафат

Засушаването в Южна Румъния промени напълно коритото на река Дунав в района на Калафат, съобщават местните медии, цитирани от БТА. Продължителната липса на валежи и екстремните температури превърнаха части от реката в пустинен пейзаж и блокираха десетки търговски плавателни съдове.

„Над 70 години живея в Калафат, роден и израснал съм тук, но такова нещо никога не съм виждал. Водата е спадала и преди, но сега е възможно да се премине пеша между големия и малкия остров", споделя местен жител пред Диджи24.

Поради критично ниското ниво на водата, корабоплаването в сектора Калафат – Бекет е силно затруднено, а на места - напълно преустановено. Пристанищните кейове в зоната на Калафат, предназначени за товарене на зърнени култури, в момента са затворени, тъй като товарните баржи не могат да доближат брега. Пътническите и круизните кораби са принудени да преустановяват маршрутите си по-нагоре по течението, предимно в района на Дробета - Турну Северин, откъдето връщат туристите обратно.

Директорът на пристанищната администрация в Турну Северин Думитру Крейничану поясни, че макар през последните дни да се наблюдава минимално покачване от 2-3 сантиметра след изолирани превалявания, нивата остават твърде ниски за нормално корабоплаване. Според експертите е необходимо нивото на Дунав да се покачи с поне един метър, за да се възстанови трафикът.

Критичният дебит на реката засяга пряко и производството на електроенергия в Румъния. Председателят на синдиката в хидроенергийния комплекс „Железни врата" Кристинел Попеску съобщи, че оптималният дебит за ефективно производство е между 6000 и 8000 кубични метра в секунда, докато в момента той е едва около една трета от тези стойности.

Сушата нанесе тежък удар и върху селското стопанство в целия регион Олтения. Поради рекордно ниските нива на Дунав, редица напоителни системи по протежението на реката спряха работа, оставяйки хиляди хектари земеделски земи без достъп до вода.

Властите се надяват ситуацията по поречието на реката да започне да се нормализира към средата на септември, ако в горното течение на Дунав паднат по-обилни валежи.

В края на юли нивото на река Дунав в Румъния спадна до най-ниската си стойност от 1996 г. Тогава страната обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август, което впоследствие беше удължено. Заради сушата Румъния спря и двата реактора на единствената си атомна централа.