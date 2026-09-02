Георг Георгиев: Германия открито разобличи Русия, България мълчи

"Интересно е каква ще бъде реакцията на българското правителство, след като Германия вече открито разобличи Русия за хибридната атака с дрон на летището в Лайпциг от миналия месец", това написа във фейсбук профила си бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георг Георгиев.

Във вторник Германия официално обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви. Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

Ето какво още написа Георгиев:

До този момент федералната република коментираше сдържано, очевидно докато се убеди категорично в истината и фактите, преди да прави констатации и да предприема действия.

Сега след като източникът на нападението е факт и е недвусмислено ясно, че Русия стои зад опита за саботаж, Германия предприема редица санкционни действия, които на този етап събират политическа подкрепа, но не след дълго ще се стигне и до тяхната материализация чрез органите и институциите на ЕС.

България мълчи. Премиерът мълчи, външният министър мълчи.

Все едно не е нападнат най-големият ни икономически, търговски и политически партньор. И докато това мълчание в момента прави впечатление предимно на партньорите, които за пореден път ще се убедят къде вече се намира за жалост страната ни, то не след дълго ще се стигне до времето, когато със ЗА или ПРОТИВ ще трябва или да подкрепим цивилизования свят срещу терора, или ще дерогираме поредните откровени бандити и сенчести олигарси.