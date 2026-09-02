НСО с нова позиция ареста на Гергана Петрова: Отказа да се легитимира

Поведението на лицето бе значително отличаващо се от това на другите присъстващи, посочват от службата

След отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на МВР за установяване на неговата самоличност. Това се казва в позиция на Националната служба за охрана (НСО) относно случая със задържането на екоактивистката и журналистка Гергана Петрова.

Тя бе арестувана грубо от полицаи по време на посещението на премиера Румен Радев в пострадалата от наводнение община Струмяни.

От службата казват, че поведението на Петрова значително се отличавало от това на другите граждани и журналисти. Според НСО тя се представила за журналист, но отказала да се легитимира с журналистическа карта или документ за самоличност. След това е потърсено съдействието на МВР за установяване на самоличността ѝ.

От НСО казват още, че не са ограничавали достъпа до премиера при посещението в Струмяни. Допълват, че Петрова е имала възможност да снима и да задава въпроси на Румен Радев.

От службата също така подчертават, че по закон разпорежданията на техните служители са задължителни както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Ето какво гласи цялата позиция на Националната служба за охрана:

„По повод тиражирани манипулативни твърдения, които се отнасят и до Националната служба за охрана, във връзка с осъществени дейности по охрана съгласно Закона за НСО в с. Струмяни на 28.08.2026 г. и въз основа на установените до момента факти и обстоятелства, НСО заявява следното:

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица.

Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на Република България на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в с. Струмяни.

Както е видно и от разпространените от събитието видеоматериали, служителите на НСО изпълняват безконфликтно и строго професионално своите задължения по закон, а определеното впоследствие като „граждански журналист" лице, задържано от органите на МВР, е имало възможност свободно да снима и да задава въпроси на министър-председателя".

Премиерът Румен Радев разпореди проверка по случая в МВР и НСО.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова със закъснение и едва след като се вдигна шум.

Казаха, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Вътрешният министър Иван Демерджиев уволни шефа на ОДМВР - Благоевград Илия Тупаров.

От правителствената пресслужба посочиха, че се вижда, че самата Гергана Петрова придружава и снима премиера, без да са ѝ налагани каквито и да е ограничения.