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Разследват умишлено ли е подпален пожарът в складове в Свищов, стреснал местните

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: Фейсбук/Нели Каменова

Полицията в Свищов разследва причините за голям пожар в складово помещение  в крайдунавския град. Сигнал за случая в бившата "Търговия" срещу жп гарата е получен вчера около 16,30 ч.

Горящите помещения са наети от фирма за производство на дограма и за производство на надгробни паметници. В гасенето на огъня участваха три пожарни и две водоноски от община Свищов. На място бе и кметът на града д-р Генчо Генчев.

След потушаване на пламъците е извършен оглед, при който е установено, че огънят почти изцяло е унищожил складовото помещение. Изгорели са два товарни автомобила, нанесени са щети и по фасадите на съседни сгради, съобщи полицията.

Причините за пожара са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

Снимка: Фейсбук/Нели Каменова

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