ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдивчанин си направи оранжерия за канабис в Бан...

Времето София 24° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23491055 www.24chasa.bg

Неадекватен търновец трошил и изхвърлял през прозореца вещи от хотелска стая

Дима Максимова

[email protected]

672
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

37-годишен от Велико Търново е задържан за унищожаване и повреждане на имущество в хотелска стая в областния град, съобщи полицията. 

Екшънът се разиграл около 4 ч. призори във вторник. От рецепцията на хотела подали сигнал за мъж, който изхвърля на улицата вещи от хотелска стая в централната част на Велико Търново. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил мъжа във видимо неадекватно състояние. Предполага се, че е бил под въздействие на наркотици или други психотропни вещества, но униформените нямат право да го тестват.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание