Неадекватен търновец трошил и изхвърлял през прозореца вещи от хотелска стая

37-годишен от Велико Търново е задържан за унищожаване и повреждане на имущество в хотелска стая в областния град, съобщи полицията.

Екшънът се разиграл около 4 ч. призори във вторник. От рецепцията на хотела подали сигнал за мъж, който изхвърля на улицата вещи от хотелска стая в централната част на Велико Търново. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил мъжа във видимо неадекватно състояние. Предполага се, че е бил под въздействие на наркотици или други психотропни вещества, но униформените нямат право да го тестват.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Започнато е досъдебно производство.