Започва обсъждането на първата отсечка на Зелен ринг София в кв. "Изток"

През септември теренът ще бъде разчистен и обезопасен и ще оживее със спорт, култура и идеи в първото издание на пътуващия фестивал — "По Ринга: Изток"

София, 1 септември 2026 г. – През септември започват постепенни трансформации на първата отсечка на Зелен ринг София, която ще бъде разчистена и облагородена и ще посрещне с различни активности гражданите на квартала в първото издание на пътуващия фестивал "По Ринга: Изток". Събитието ще се проведе по продължението на бул. „Самоков" между ул. „Николай Хайтов" и ул. „Пиер Дегейтър" на 26 и 27 септември 2026 г. и ще включва представяне и обсъждане на проекта, спорт, култура, детски занимания, забавления за домашните любимци, велоработилница, музика, изложби, работилници и щандове с храна и напитки от любимите бизнеси в квартала.

"Зелен ринг София" е стратегически проект на Столична община, който цели да превърне 30 км неизползвани терени в линеен парк, който ще свърже 30 столични квартала и ще създаде нови вело и пешеходни алеи и места за отдих, спорт и култура. Затова и фестивалът цели да представи бъдещето и плана за реализация на всяка отсечка чрез временни трансформации и намеси, създадени заедно с местната общност, като покани гражданите да споделят своите мнения, нужди и идеи и да участват в развитието на проекта.

С тази цел за два дни през септември отсечка „Изток" ще живее като споделено градско пространство за срещи, спорт и култура. Програмата включва битпазар за дрехи втора употреба, в който всеки може да се включи, зона за шах и табла, няколко образователни изложби, споделена стена за рисуване, вело-работилница и спортни занимания, „Игрите на 90-те", детски работилници и изнесена библиотека с Фондация „Детски книги", много творчески занимания и музика, и дори специален кът за домашните любимци - също бъдещи активни потребители на "Ринга".

В центъра на фестивала ще бъде „Масата на София" – отворено пространство за разговор между гражданите и екипите на „Зелен ринг София" и ОП „Софияплан". Там посетителите ще могат да се запознаят в детайл с проекта на "Зелен ринг София", да отбелязват върху голяма карта любимите си места, проблемите и възможностите в района, да оставят идеи за бъдещите функции на пространството, да попълнят онлайн анкета и да разговарят директно с експертите по проекта. Фестивалът включва и специална пътуваща изложба за „Зелен ринг София", която ще разказва за проекта, етапите на развитие, целите и бъдещата визия за отсечките.

26–27 септември 2026 г.

бул. „Самоков", между ул. „Николай Хайтов" и ул. „Пиер Дегейтър"

Вход свободен

„По Ринга: Изток" е първата спирка на пътуващият фестивал, който през пролетта продължава към следващата отсечка на „Зелен ринг София", като във всеки квартал програмата ще включва запознаване на гражданите с плана за действие по Парка, и ще се създава заедно с местната общност, малките бизнеси, организации и хора от квартала, за да отразява в най-голяма степен техните потребности и нужди.

Промяната по отсечка „Изток" започва

Като част от подготовката за фестивала, на 12 септември ще се проведе доброволческа акция за почистване и подготовка на терена. Инициативата се осъществява с подкрепата на Банка ДСК, а в нея ще се включат служители на банката заедно с жители на квартала и доброволци. Партньорството надгражда дългосрочната инициатива на Банка ДСК „Град като хората", чрез която банката подкрепя проекти за по-красива, безопасна и модерна градска среда и насърчава активното доброволчество. Акцията е част от постепенното облагородяване и оживяване на пространствата по бъдещата отсечка „Изток" още преди старта на нейното цялостно изграждане.

Първите видими трансформации по бъдещата отсечка на "Зелен ринг София" вече се подготвят и в участъка около бул. „Цариградско шосе". В навечерието на предстоящото Европейско първенство по волейбол част от трасето се преобразява, за да осигури по-удобна и безопасна пешеходна връзка за всички минувачи и посетители на спортната зала между градския транспорт, локалното платно на булеварда, бъдещия Зелен ринг и зала „Арена 8888 София". Вече е в ход разчистване и подготовка на трасето, създаване на временна пешеходна алея и ново осветление. Съществуващият железопътен тунел под бул. „Цариградско шосе" ще бъде почистен и осветен, а от локалното платно до х-л East Plaza се изгражда нов пешеходен достъп със стълби към трасето на Ринга.

Планираните активности през септември онагледяват и два от основните принципи, заложени в изпълнението на „Зелен ринг София" — постепенна промяна и отваряне на терените чрез временни намеси, и активно участие на хората и местните общности в проектирането и реализацията на проекта. Тези подходи са в унисон със съвременните практики за устойчиво градско развитие в иновативните градове в света и Европа, и целят чрез тестване и изследване на обществените нужди, да гарантират успешното и ефективно бъдещо изпълнение и ползване на Парка.

Още информация можете да откриете на:

https://zelenring.bg/ facebook.com/zelenringsofia instagram.com/zelenringsofia/