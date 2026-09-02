Радев: Останалите пари по плана за възстановяване дойдоха заради силната ни политическа воля

"Само за три месеца и половина това правителство трябваше да компенсира години безхаберие и липса на смелост за реформи, за да предотвратим загубата на огромни средства за България. Осигурените пари по четвъртото и петото плащане са изключително важни на фона на изпразнената хазна и похарчените авансови постъпления за 2026 г. Не по-малко важно е, че Европейската комисия пусна тези средства като признание за силната политическа воля и реални действия на правителството за утвърждаване на върховенството на правото и борбата с корупцията."

С тези думи премиерът Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет. Той благодари конкретно на вицепремиера Атанас Пеканов за свършената работа и на депутатите от мнозинството за бързото приемане на останалите закони по ПВУ. България вече получи четвъртото плащане по плана. Петото е в размер на 1,7 млрд. евро и предстои да бъде поискано. Крайният срок е 30 септември, дотогава трябва да докажем пред ЕК, че сме изпълнили всички изисквания и мерки.

"Днес ще намалим драстично продуктовите такси за електронна и елекрическа техника - средно четири пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин - с по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на по-силна конкурентна среда и приближаване към средните европейски такси. А това води до по-ниски цени за гражданите. Тези наши действия не означават понижаване на екологичната отговорност, защото управлението на отпадъците трябва да се измерва не само с количествот събрани пари, а най-вече с постигнатия резултат. Ще продължим да следим пазара и да работим за справедлива и ефикасна система, която да не наказва бизнеса и гражданите за собствената си неефективност", каза още Радев.

Като приоритет на правителството изведе и транспортната свързаност, пътната безопасност и ускореното развитие на регионите и конкретно магистралите "Хемус" и Русе - Велико Търново и скоростния път Видин - Монтана.