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25-годишен открадна кола, носел и дрога в себе си

Тони Маскръчка

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Полиция Снимка: Дима Максимова

25-годишен открадна кола, а при обиска е открита и дрога. В обедните часове във вторник в РУ-Сандански е получено съобщение, че в района на кръстовището между ул. „Свобода" и ж.к. „Спартак" в града е забелязан водач, който шофира рисково.

Пристигналите незабавно на място полицейски служители са задържали 25-годишен мъж от града, който е направил опит да отнеме противозаконно лек автомобил „Фолксваген Голф", паркиран в района. При обиска полицаите открили около 17,88 грама канабис и около 62,60 грама амфетамин.

Уведомена е компетентната прокуратура. Образувани са досъдебни производства.

Полиция

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