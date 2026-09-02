Вигенин: Европа трябва да превръща научните разработки в индустриална сила

„На Европа не ѝ липсват технологии, талант или амбиция. Проблемът идва в момента, когато иновацията трябва да се превърне в промишлено производство в голям мащаб. Ако не изградим в Европа индустриите на зеления преход, ще загубим и конкурентоспособността си." Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин по време на семинар в Брюксел, посветен на чистите технологии, индустриалната декарбонизация и глобалната конкуренция между ЕС, САЩ и Китай. Дискусията, организирана за комисията по околна среда, климат и безопасност на храните (ENVI), постави във фокуса позицията на Европа в глобалната надпревара за технологии, необходими за прехода към икономика с нулеви нетни емисии.

Вигенин обърна внимание на сериозното изоставане на ЕС при превръщането на технологичните разработки в производство и инвестиции. На ЕС се падат около 20% от международно регистрираните патентовани разработки в областта на чистите технологии, срещу 52% за Китай, докато САЩ привличат близо 70% от световния рисков капитал в сектора. Китай от своя страна контролира между 60 и 80% от глобалния капацитет на определен етап от няколко стратегически вериги за чисти технологии.

„Не можем да сведем европейската индустриална политика до все повече дерегулация. Причините за по-високите производствени разходи са различни - в някои сектори решаващ фактор е енергията, в други - икономиите от мащаба, а в трети - ефективността на производството. Това означава също, че постоянното дерегулиране само по себе си не може да бъде индустриална стратегия. Напълно споделям тезата, че не можем просто да копираме САЩ или Китай, а трябва да намерим собствен европейски модел", подчерта Вигенин.

Според него европейската стратегия трябва да отчита и сериозните различия в инвестиционния капацитет между отделните държави и региони на ЕС. „Не можем да допуснем зеленият преход да концентрира новите индустрии само в няколко от най-богатите държави, докато Централна и Източна Европа губят традиционни производства, без на тяхно място да идват нови инвестиции. Европейската стратегия за чиста индустрия трябва да бъде и стратегия за сближаване", заяви българският евродепутат.

Вигенин предупреди, че без такъв подход ЕС рискува да постигне декарбонизация, но едновременно с това да задълбочи индустриалното разделение между европейските региони. Според него климатичната политика, конкурентоспособността и кохезията трябва да бъдат разглеждани като части от една обща европейска индустриална стратегия.

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