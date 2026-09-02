Пловдивчанин си направи оранжерия за канабис в Банско. Криминалисти при РУ-Банско, във вторник са проверили жилище в курортния град, където в една от стаите е открита палатка, оборудвана като оранжерия за отглеждане на канабис. В нея са намерени около 5 саксии със засадени канабисови растения, чието общо тегло е около 2 килограма, както и изкуствени торове. В помещението е открит също и около 150 грама полусух канабис.

Със заповед за задържане до 24 часа е задържан 41-годишен мъж от гр. Пловдив, който е обитавал жилището. По случая е образувано досъдебно производство.