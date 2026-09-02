ГЕРБ: Радев да осъди хибридните атаки на Русия, а не да се крие зад несъществуващи теми

Крайно време е Йотова да свика КСНС, заяви Христо Гаджев

До ден днешен не знаем България предоставя ли военна помощ на Украйна или не, каза Георг Георгиев

Преди малко Румен Радев имаше чудесната възможност преди заседанието на правителството да осъди, както неговите европейски колеги, а не да се крие зад несъществуващи теми, и да каже какво мисли България за сигурността тук и в цяла Европа. Заплахите са видими, а това, че нашата глава е дълбоко в политическия пясък няма да ни спаси, когато те дойдат и до нас.

Това заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев пред медиите в парламента. Повод за изказването му е вчерашното изявление на властта в Германия, че зад заредният с експлозиви дрон, открит на летището в Лайпциг, стои руски саботаж.

"Това касае не само сигурността на Германия, но е опит за атака срещу държава член на ЕС и НАТО, най-големият търговски, икономически и политически съюзник. На фона на множеството коментари от редица европейски лидери, България мълчи. Мълчи затова, че Русия и нейни агентурни действия, стоят зад тази и още няколко предполагаеми атаки срещу енергийна и критична инфраструктура на Германия", каза Георгиев.

"Какво трябва да се случи, за да се солидаризира България, какво се случва със сигурността у нас, след като Русия и агресивната й политика са способни да достигнат дори до федералната република. Какво очаква България, ако дори в моменти като този се дистанцираме и не се солидаризираме с външнополитическите ни съюзници", запита той.

Според бившият външен министър това не е първият път, в който България не се заявява в международния дебат по отношение на осъдителните реакции спрямо Русия.

"За пръв път Германия, иначе сдържана и обрана в реакциите си, прави толкова категорични заявки за санкциониране на Русия - затваряне на консулството в Бон, на културния дом в Берлин и налагане на допълнителни санкционни мерки срещу Русия. Реакциите няма да се ограничат само до политически, неминуемо ще бъдат поставени пред ЕС и тогава България ще трябва да каже "за" или "против", или за пореден път ще пристъпим към дерогация на сенчести олигарси и съмнителни бизнесмени, под претекст, че те са важни за нашата национална сигурност", коментира той.

"До ден днешен не знаем България предоставя ли военна помощ на Украйна или не, защото от последните заявления на зам.-министъра на отбраната по време на съвета на министрите на отбраната на ЕС казва, че България продължава всеобхватно да помага. Не знаем има или не самолети на САЩ на българските летища, оказа се, че не са 2, а 4. Участва ли България в Коалицията на желаещите или не", изброи Георгиев.

"И всички тези финтове и лупинги, които прави правителството - тук да се говори популистично едно, на международен терен да се правят опити да се артикулира друго, а всъщност в крайна сметка да не се прави нищо, което касае нашата сигурност и позиционирането ни на международната тема, постепенно изпадаме в миманса на международните отношения и застрашаваме репутацията на държавата", категоричен бе той.

"Опитът за взривяване на дрон на гражданско летище, е опит за терористичен акт и убийство на цивилни граждани. Външно излезе преди малко с позиция, в която общо взето се казва, че хибридните атаки са лоша работа и не трябва да се случват. Но без да се казва нито дума, кой седи зад тях, и защо се случва това напрежение и то ескалира в ЕС. Всички държави в ЕС, които изразиха своята солидарност и подкрепа за Германия го направиха чрез своите държавни глави. В България това става с една анонимна позиция на Външно министерство - нито президент, нито премиер, нито външен министър са се изказали до момента", коментира и депутатът Христо Гаджев.

И припомни, че през последните 2 седмици разкритията на Германия за дрона в Лайпциг не са изолиран инцидент: "Вече се говори за подобни палежи на териториите на Италия, Словакия, Полша, Германия и Естония, а външни медии писаха за такова нещо и в България".

Според него заради ескалацията е време президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да може политическите сили да чуят какво има да каже правителството и каква информация имат службите.

"Няма такава информация досега в парламента, а е редно всички политически сили да имат достъп до тази информация, за да може най-малкото обществото да бъде информирано и да се погаси напрежението в зародиш и да не се правят излишни спекулации", обясни Гаджев.

Дрон, зареден с експлозиви и механизъм за детонация, бе открит вечерта на 4 август в зоната за сигурност на летището, обслужващо Лайпциг и Хале. Безпилотното летателно средство бе намерено между украински товарни самолети, което доведе до временно спиране на полетите.

Малко по-късно същия ден втори неизвестен летящ обект се сблъска с товарен самолет на куриерската фирма DHL, който не бе успял да кацне заради затварянето на пистата.

Германските федерални прокурори, които разследват инцидента, го определиха като сериозна атака над германската транспортна и логистична инфраструктура.

Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви. Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".