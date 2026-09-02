Издирван се барикадира в мазе и замеря полицаи с буркани

Полицията в Сливен е задържала 44-годишен мъж, който се е барикадирал в избено помещение в квартал „Даме Груев", съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Мъжът е проникнал противозаконно в мазето и е отказал да го напусне. По време на действията на полицейските служители той им е оказвал съпротива и е възпрепятствал изпълнението на служебните им задължения.

По данни на очевидец мъжът е бил забелязан да разбива избени помещения, след което граждани са подали сигнал в полицията. При пристигането на служителите той се е барикадирал в едно от мазетата и е хвърлял буркани по полицаите.

Мъжът е отведен в Районното управление на МВР – Сливен и е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията уточняват, че 44-годишният мъж е бил обявен за издирване във връзка с влязла в сила присъда от две години лишаване от свобода.