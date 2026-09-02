Арестуваха пиян, потрошил пътна врата на жилище в Габрово

На 1 септември, около 18:10 часа, на тел. 112 е получен сигнал, че неизвестно лице е повредило пътна врата на жилище на ул. „Коста Евтимов" в Габрово. На място незабавно са изпратени екипи на полицията и жандармерията с цел установяване на извършителя и предотвратяване на евентуална ескалация на напрежение, съобщиха от ОДМВР.

Скоро след това в района на бившия хотел „Бузлуджа", е установен 41-годишен мъж от Казанлък, съпричастен към извършеното. Мъжът е бил във видимо нетрезво състояние и е задържан по реда на ЗМВР.

Иззети са записи от камери за видеонаблюдение с цел изясняване на цялата фактическа обстановка. Уведомен е дежурен прокурор от РП-Габрово. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава, допълват от полицията.

Над 600 жители на Габрово внесоха подписка в края на август срещу вандализма и тормоза в квартал „Бичкиня". Жители на квартала сигнализираха за ежедневен тормоз, искане на пари на пешеходни пътеки, замеряне с камъни, пиянски скандали и побои. Напрежението е породено и от предишни масови сбивания в града (например около Гергьовден през месец май 2026 г.), довели до серия от протести с искане за по-строги мерки за сигурност.