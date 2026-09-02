Външно за хибридната атака в Лайпциг: Солидарни сме с Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Това заявиха от министерството на външните работи в "Екс"

Във вторник Германия официално обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг миналия месец. Германските власти предполагат, че руските разузнавателни служби са замесени в случая с дрона, зареден с експлозиви.

Безпилотното устройство бе намерено близо до украински товарен самолет на летището в Лайпциг, съобщиха изданието "Шпигел" и вестник "Билд".

"Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са недопустими. България ще продължи да подкрепя решителните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за гарантиране на нашата обща сигурност", посочват още от МВнР. Bulgaria stands in solidarity with Germany following the hybrid attack in Leipzig. Hybrid attacks against our partners and allies are unacceptable. Bulgaria will continue to support strong and coordinated efforts to counter hybrid threats and safeguard our shared security. 🇧🇬🇩🇪 — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) September 2, 2026

Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че Германия координира ответната си реакция съвместно със съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

По-рано днес бившият външен министър и настоящ народен представител от ГЕРБ Георг Георгиев обвини премиера и външния министър, че мълчат по случая.

"Все едно не е нападнат най-големият ни икономически, търговски и политически партньор. И докато това мълчание в момента прави впечатление предимно на партньорите, които за пореден път ще се убедят къде вече се намира за жалост страната ни, то не след дълго ще се стигне до времето, когато със ЗА или ПРОТИВ ще трябва или да подкрепим цивилизования свят срещу терора, или ще дерогираме поредните откровени бандити и сенчести олигарси", заяви той в своя фейсбук публикация.