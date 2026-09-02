ПБ предлага полицаите да могат да оказват първа помощ с автоматични дефибрилатори

Искат с тях да се оборудват колите на полицията и пожарната

"Прогресивна България" внася промени в Закона за здравето, които ще дадат възможност полицаите, когато пристигат на мястото на инцидент, да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори. Идеята на управляващите е с такива да бъдат оборудвани всички патрулки на МВР.

"Това е важно, защото всяка година ок. 10 хил. души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60-70% от тези случаи, биха били с положителен резултат. Затова искаме да разпространим ползването на тези дефибрилатори", обясни зам.-шефът на здравната комисия Георги Илиев.

Той обясни, че това е широкозастъпна практика в Европа, а опитът оттам показва, че не само наличието на дефибрилаторите, а и съвременната им употреба, водят до положителен ефект. Предложението е съгласувано с вътрешния министър Иван Демерджиев и доц. Иво Петров.

"Статистиката показва, че на спешните медици им отнема между 8 и 12 минути да стигнат до мястото на инцидента. А практиката показва, че органите на МВР стигат първи там. С това ще увеличим и възможността за оказване на ефективна първа помощ", каза още Илиев.

Има готовност от БЧК да се стартират поетапно обучение на състава на МВР и постепенно да бъдат оборудвани и всички коли на МВР. Според направена справка, колите на полицията са около 2300 - патрулки на КАТ, но и на "Охранителна полиция" и пожарната. Управляващите очакват средства за дефибрилаторите да се осигурят от държавния бюджет и фонда за пътна безопасност.

"Голяма част от тези случаи се случват по време на катастрофи, именно там е свързано МВР и те пристигат първи на мястото", обясни Илиев.