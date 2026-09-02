85 000 пластира за отслабване и 560 детски пистолета задържаха митничари във Варна

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Митнически служители от Териториална дирекция „Митница Варна" задържаха общо 87 700 недекларирани артикула при проверка на контейнер, пристигнал по море от Китай. Сред стоките са 85 000 пластира за отслабване, 560 детски пистолета и лазерни писалки.

Контейнерът е бил предназначен за внос в България, като според представените документи е превозвал групажни стоки от Китай. След анализ на риска той е селектиран за щателна митническа проверка от служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване". СНИМКА: „Митница Варна"

При проверката инспекторите установили пакети с 85 000 недекларирани пластира за тяло. Те съдържали гелообразна субстанция и магнит. Заедно с тях били открити и 2700 търговски опаковки с надписи за лепенки за отслабване с натурални съставки. СНИМКА: „Митница Варна"

В контейнера имало още 560 детски пистолета и лазерни писалки, които също не били посочени в митническата декларация.

Сред товара митническите служители установили и 300 декларирани устройства за управление на видеоигри – джойстици, които имитират дизайна на световноизвестна търговска марка. Заради съмнения за нарушение на права върху интелектуалната собственост устройствата са иззети. СНИМКА: „Митница Варна"

Общият брой на задържаните недекларирани артикули е 87 700. По случая предстои да бъде образувано административнонаказателно производство. СНИМКА: „Митница Варна"

От „Митница Варна" посочват, че само за последните три месеца при засиления митнически контрол са задържани над 165 000 контрабандни артикули. Недекларираните стоки са откривани основно в пратки от Китай и Турция, предназначени за българския пазар.