Почина пешеходецът, блъснат от автомобил в Смолян

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Трагично завърши катастрофата, станала на 1 септември на булевард „България" в Смолян. 76-годишен пешеходец е починал в МБАЛ – Смолян, след като е бил блъснат от автомобил, докато пресичал на пешеходна пътека. За инцидента съобщават от полицията в Смолян.

Произшествието стана вчера около 10:35 часа в района на спирка „Здравец". По първоначални данни 73-годишният водач на лек автомобил „Опел Зафира" не успял да спре навреме и ударил пресичащия пешеходец.

Пострадалият е бил транспортиран и приет в болницата с фрактура, където е оставен за наблюдение и изясняване на състоянието му. Въпреки оказаната медицинска помощ, по-късно възрастният мъж е починал.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около тежкото пътнотранспортно произшествие.