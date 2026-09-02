ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предлагат 10-процентно увеличение на клиничните пъ...

Времето София 30° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23491597 www.24chasa.bg

Почина пешеходецът, блъснат от автомобил в Смолян

Валентин Хаджиев

[email protected]

1184
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Възрастният мъж, ударен на пешеходна пътека на бул. "България" в Смолян, почина.

Трагично завърши катастрофата, станала на 1 септември на булевард „България" в Смолян. 76-годишен пешеходец е починал в МБАЛ – Смолян, след като е бил блъснат от автомобил, докато пресичал на пешеходна пътека. За инцидента съобщават от полицията в Смолян.

Произшествието стана вчера около 10:35 часа в района на спирка „Здравец". По първоначални данни 73-годишният водач на лек автомобил „Опел Зафира" не успял да спре навреме и ударил пресичащия пешеходец.

Пострадалият е бил транспортиран и приет в болницата с фрактура, където е оставен за наблюдение и изясняване на състоянието му. Въпреки оказаната медицинска помощ, по-късно възрастният мъж е починал.

Шофьорът е тестван за употреба на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство, което трябва да изясни причините и обстоятелствата около тежкото пътнотранспортно произшествие.

Възрастният мъж, ударен на пешеходна пътека на бул. "България" в Смолян, почина.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание