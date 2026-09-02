ДБ: Само България не посочи Русия като виновна за дрона в Германия

Само България не спомена Русия като отговорна за дрона с експлозиви, открит в Германия. Тези критики отправиха към управляващите от "Демократична България", след като по-рано днес същата теза изказаха и ГЕРБ.

"Всички европейски страни, всички наши съюзници от НАТО изразиха солидарност и споменаха Русия като страната, която вече дори не е в хибридна война с Европа. Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството нъ външните работи. Има един статус в "Туитър", в който пише, че сме солидарни с нашия партньор Германия, Русия никъде не се споменава и дотам", коментира съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев в парламента. Той поиска ясна позиция на българското правителство и свикване на Консултативен съвет по националната сигурност. Припомни, че последният съвет беше преди осем месеца и темата беше употребата на вейпове от деца, както и че от тогава президентът Илияна Йотова не го е свиквала.

Доскорошният лидер на ДСБ Атанас Атанасов разказа, че наскоро френското издание "Експрес" е публикувало проучване, направено сред представители на службите в държави от Европейския съюз и НАТО. Интервюирани са високопоставени представители на службите, включително и бивши ръководители, относно надеждността им.

"Оценката за България там е нула, т.е. ние сме ненадеждна държава по отношение на координацията между специалните сили в ЕС и НАТО. Как смятат управляващите, че трябва да бъде реконструирана системата за сигурност, за да бъде надеждна?", каза Атанасов.

Божидар Божанов коментира и предложения проект за промени в Закона за ДАНС - нарече го стъпка в грешната посока и видя в него "пълно кадрово овладяване на службите". Причината е, че председателят на ДАНС може сам да решава кой от служителите си къде да прави, както и да прави промени в структурата на службата.