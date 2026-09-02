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Пловдивчанин излъга полицията за кражба на много пари от жилището му

24 часа Пловдив онлайн

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Оплакал се, че е задигната значителна сума. СНИМКА: Pixabay

Разследващите бързо разбрали, че това е инсценировка

Криминалисти от Първо РУ в Пловдив бързо разобличиха  автор на инсценирана кражба от дома му. Работата по случая започнала в понеделник, когато 26-годишен пловдивчанин се оплакал, че от адреса му в район „Южен" била задигната значителна парична сума. В хода на образуваното досъдебно производство са предприети незабавни оперативни и издирвателни действия. Много скоро обаче разследващите стигнали до извода, че няма извършено посегателство, а младият мъж е подал неверни данни в полицията. Документирането на случая продължава под наблюдение на прокуратурата, съобщават от полицията.

Оплакал се, че е задигната значителна сума. СНИМКА: Pixabay

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