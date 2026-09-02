Дете предизвика пожар в гора край село Градец

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Пожар, възникнал заради небрежност при боравене с открит огън от дете, е обхванал частен двор и гора в съседство в село Градец. Сигналът е получен на 1 септември около 12:42 часа, съобщиха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен.

Огънят е ликвидиран от три екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Котел, три екипа от Сливен и служители на Държавното горско стопанство – Котел. Няма нанесени материални щети. Спасени са около 100 декара гора и шест сгради.

По случая в Районното управление на МВР – Котел е образувано досъдебно производство.

На 21 август край селото имаше пожар, а ден преди това горяха около 2000 декара площ между селата Медвен и Градец. Задействана бе системата BG-ALERT. В гасенето му се включиха седем пожарни автомобила, два хеликоптера, военнослужещи, горски служители и доброволци.

През изминалото денонощие екипи на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен са се отзовали на общо шест сигнала за произшествия.