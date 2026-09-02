Заседналата край остров Батин баржа остава блокирана в пясъците

Баржата, която заседна преди два дни в района на остров Батин, все още не е освободена от пясъците, съобщиха от дирекция „Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция „Морска администрация".

Плавателният съд се намира извън корабоплавателния път, но преминаването в участъка трябва да се извършва с повишено внимание. В сила остават всички ограничения за газенето на плавателните съдове по целия български участък на река Дунав.

Хидроложката обстановка продължава да бъде усложнена. Нивото на реката постепенно спада, като през последното денонощие са отчетени минимални колебания, информираха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

Повишение от шест сантиметра е регистрирано при Силистра, от четири сантиметра при Русе, от два сантиметра при Свищов и от един сантиметър при Никопол. Нивото се е понижило с по три сантиметра при Ново село и Лом и с по един сантиметър при Видин и Оряхово.

Край Русе Дунав е на ниво минус 106 сантиметра спрямо условната кота нула. Прогнозата е през следващите два дни то да спадне с още два сантиметра, пише БТА.