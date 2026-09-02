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Мъж и жена задигнаха бебешка количка за 900 евро от магазин в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Бебешка количка Снимка: Пиксабей

Полицията в Пловдив разкри крадци от два търговски обекта, съобщават от МВР. 31-годишен криминално проявен мъж и 28-годишна жена са заподозрени за кражба на бебешка количка на стойност 900 евро от магазин за детски стоки в район „Източен". Издирването на двамата е предприето от служители на Шесто РУ по сигнал, постъпил в събота.

При подобни действия в понеделник колегите им от Второ РУ задържали техен 40-годишен познайник, задигнал парфюм за около 200 евро от известна верига за козметика в централната градска част.

Бебешка количка Снимка: Пиксабей

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